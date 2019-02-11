مصر | حبس عاطل 3 سنوات لسرقته صيدلية بالإكراه في العمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل 3 سنوات لسرقته صيدلية بالإكراه في العمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت الدائرة 9 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، بحبس عاطل 3 سنوات، لاتهامه وآخرون بسرقة صيدلية بالإكراه في دائرة قسم شرطة العمرانية.

صدر الحكم بعضوية المستشارين جمال عدلي أبو حليقة، ومختار العشماوي، وسكرتارية محمود متولي، وسعيد برغش.

وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية، قد أمرت بإحالة "ت.ع"، عاطل، إلى محكمة الجنايات لاتهامه واثنين آخرين "سبق الحكم عليهم فى نفس القضية"، بسرقة صيدلية بدائرة قسم شرطة العمرانية بالإكراه.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين سرقوا وآخر مجهول الصيدلية محل الواقعة، مدعين مرض أحدهم وأشهروا أسلحة نارية "فرد خرطوش"، كانت بحوزتهم فى وجه المتواجدين بها، مهددين إيهام بالإيذاء إن لم يسلموا ما بحوزتهم من أموال، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة السرقة بالإكراه، وحيازة كلا منهم سلاحًا ناريًا بغير ترخيص، وأمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات.

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حبس سائق سنة غيابيا بتهمة القتل الخطأ في البساتين

قضت محكمة جنح البساتين، برئاسة المستشار أحمد عبدالحميد، وسكرتارية حسين قطب، بحبس سائق غيابيا سنة وكفالة ألف جنيه بتهمة القتل الخطأ.

وكان مأمور قسم شرطة البساتين تلقى إخطارا من المستشفى يفيد وصول جثة شخص ادعاء حادث تصادم، أعلى الطريق الدائري، دائرة القسم.

وبالانتقال وإجراء التحريات وسؤال شهود العيان تبين أن وراء الواقعة "ا.ا" سائق، وتبين أنه أثناء سير المتهم بسيارته أعلى الطريق الدائرى صدم الضحية حال عبوره الطريق فأرداه قتيلا.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنح التي أصدرت حكمها السابق.