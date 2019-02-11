أخبار مصر | "مدبولي" يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة BP العالمية للبترول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة BP العالمية للبترول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بوب دادلي، رئيس مجلس إدارة شركة BP العالمية للبترول، وذلك على هامش فعاليات افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس ٢٠١٩، وحضر اللقاء المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تقدير الحكومة للتعاون القائم مع شركة BP باعتبارها من أقدم الشركات العالمية العاملة فى مصر.

وأثنى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على حرص الشركة على التواجد فى السوق المصرى على مدار السنوات الماضية، حتى فى أصعب الظروف، معرباً عن تطلعنا لمزيد من الاستثمارات من جانب الشركة فى قطاع الطاقة فى مصر خلال الفترة القادمة.

ومن ناحيته، أعرب بوب دادلي، رئيس مجلس إدارة شركة BP العالمية للبترول، عن اهتمام وحرص الشركة على تعزيز التعاون مع مصر.

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وكشف بوب دادلي، رئيس مجلس إدارة شركة BP العالمية للبترول، عن أن مصر كانت أكثر الدول التى استثمرت فيها الشركة خلال العامين الماضيين، وسوف تستمر الشركة فى ضخ مزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات الواعدة للطاقة فى مصر.

وفي ذات السياق، أشار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى آخر تطورات التعاون مع الشركة حيث دخلت المرحلة الثانية من حقل شمال الأسكندرية البحري حيز الإنتاج منذ يومين، وذلك بعد المرحلة الأولى التى دخلت الإنتاج فى ٢٠١٦ ، ومن المنتظر ان تبدأ المرحلة الثالثة فى نهاية العام الجارى.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتأكيد على دعم الحكومة لاستثمارات شركة BP واستعدادها لتذليل أية عقبات قد تواجه عمل الشركة فى مصر.