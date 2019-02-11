أخبار مصر | العاملون بالتجارة: اللحوم والدواجن بالمجمعات أغلى سعرا من المنافذ الخاصة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العاملون بالتجارة: اللحوم والدواجن بالمجمعات أغلى سعرا من المنافذ الخاصة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت النقابة العامة للعاملين بالتجارة، اجتماعا برئاسة النائب محمد وهب اللـه الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر؛ لمناقشة المشكلات الإدارية والتسويقية التي تعانى منها شركات السلع الاستهلاكية.

أكد ممثلو العاملين في اللجان النقابية وإدارة الشركات التابعة السبع حرصهم على مواصلة العمل لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الضرورية، وقرروا خلال اجتماعهم إعداد مذكرة عاجلة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التموين، للمطالبة بإصلاح الأوضاع التسويقية لشركات الأهرام والنيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وتجارة الجملة وتسويق اللحوم والأسماك، مطالبين برفع القيود التي تفرضها الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال لجنة المشتريات والتخزين الخاطئ للسلع لمنع الوسطاء، على أن يتم ذلك عن طريق هيئة السلع التموينية أو منح الشركات التابعة حرية توفير احتياجاتها ذاتيا وتحديد الأسعار وفقا لاحتياجات المستهلك.

وأعلن النائب محمد وهب الله، أنه سوف يقدم بيانا عاجلا لوزير التموين أمام مجلس النواب، عن تجاوزات رفع الأسعار التي وصفها بالخطيرة وتتعارض مع توجيهات القيادة السياسية لتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين.

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وطلب رئيس النقابة العامة من اللجان النقابية بالشركات، ضرورة المشاركة في تعديل اللوائح النوعية لنظم العمل والمجمدة منذ عام 1996 وفقا لقانون 203 بشأن قطاع الأعمال العام.

وقال إنه سوف يوجه لعقد اجتماع مشترك مع رؤساء الشركات التابعة وممثلو العمال لمناقشة المشكلات المتعلقة بحقوق العاملين.

ومن جهته كشف يوسف فؤاد توما الأمين العام للنقابة العامة، أن لجنة المشتريات بالشركة القابضة هي السبب في خسائر الشركات التابعة، حيث يتم تحديد سعر كيلو السكر المعبأ للمستهلك 9.5 جنيه في المجمعات في حين أن سعره في المنافذ الأخرى 8 جنيها وان كيلو اللحمة في المجمعات بـ90 جنيها وفى منافذ بيع اللحوم 85 جنيها ومتوفرة في السوق بسعر اقل، مطالبًا بضرورة وضع آلية موحدة لبيع السلع داخل الشركات أو المجمعات تتفق مع أسعار السوق وتلبية احتياجات المستهلكين.