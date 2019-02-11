أخبار مصر | "شوقي" عن تخفيض مصروفات المدارس اليابانية: من لا يستطع يحول إلى أخرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شوقي" عن تخفيض مصروفات المدارس اليابانية: من لا يستطع يحول إلى أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على بعض أولياء الأمور الذين يطالبون بتخفيض مصروفات المدارس المصرية - اليابانية، ومثال على ذلك المدرسة المصرية - اليابانية بالحي الرابع بمدينة بنى سويف الجديدة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فى تصريح خاص لبوابة الخليج 365: ليس هناك شيء اسمه تخفيض في مصروفات المدارس اليابانية المتفق عليها وإلا انهارت التجربة بالكامل، ولقد أدخل أولياء الأمور أبنائهم ووقعوا علي المصروفات ومن لا يلتزم سيتم تحويل ملفه إلي مدرسة حكومية أخري والعقد شريعة المتعاقدين.

وأضاف الوزير: "من لا يعجبه المدرسة يستطيع تركها ولكن لا يحق له المطالبة بتخفيض المصروفات، الباب مفتوح لنقل أولادهم إلي مكان آخر".

وأوضح الوزير، أنه ليس هناك معمل علوم أو حاسب للصف الأول الابتدائي وليس هناك وجبة، والمفتشين اليابانيين قرروا أن الأنشطة ممتازة في هذه المدرسة وغيرها.

وكان قد امتنع تلاميذ المدرسة اليابانية بالحي الرابع بمدينة بني سويف الجديدة، شرق النيل، عن دخول فصولهم الدراسية، أمس الأحد، اعتراضا على ارتفاع الرسوم المدرسية المقررة مقارنة بالخدمة المقدمة داخل المدرسة بالرغم من الوعود التي تلقوها من الإدارة بالتخفيض، ورددوا هتافات يطالبون بتخفيض الرسوم.

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وطالب أولياء الأمور، بتخفيض الرسوم المقررة والتي تبلغ 12 ألف جنيه طبقا للوعود التي أدلي بها وزير التربية والتعليم بوسائل الإعلام ووعود إدارة المدرسة بتخفيضها مع بداية الفصل الدراسي الثاني، خاصة أن المدرسة تفتقر لمعظم الخدمات من بينها عدم وجود معمل للعلوم أو معمل حاسب آلي، والطلاب لا يمارسون الأنشطة وكذلك لا يتم تقديم أية وجبات للتلاميذ أسوة بباقي المدارس اليابانية.

وهّدد بعض أولياء الأمور بالدخول في إضراب مفتوح حتى يتم الاستجابة لمطالبهم أو سيلجئون إلى تحويل أبنائهم من المدرسة، على حد قولهم.

وبدأت صباح اليوم الإثنين المرحلة الأولى من إجراءات توزيع أجهزة التابلت في 20 محافظة، وذلك بحسب الخطة الزمنية وظروف كل محافظة.

والمحافظات هي: الإسماعيلية (7919 جهاز) وبور سعيد (5682) والسويس (4075) ومرسى مطروح (1863) وشمال سيناء (3300) والوادي الجديد (2601) والأقصر (6349) وجنوب سيناء (832) والبحر الأحمر (2885) وأسوان (7289) والفيوم (14841) وبني سويف (16643) وقنا (16353) والإسكندرية (45349) والقاهرة (91572) والمنيا (29854) وأسيوط (24801) وسوهاج (21137) والشرقية (50017) ودمياط (12582).

وتمثل هذه الأعداد المجموعة الأولى التي يتم توزيعها، على أن يتم التوزيع في بقية المحافظات من خلال المديريات تباعًا.