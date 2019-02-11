أخبار مصر | حنان فكري: ترشحت لعضوية مجلس 'الصحفيين' لاستكمال جهد دؤوب بدأناه سويًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حنان فكري: ترشحت لعضوية مجلس 'الصحفيين' لاستكمال جهد دؤوب بدأناه سويًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت حنان فكري المرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين، إنها تقدمت اليوم بأوراق ترشحها لعضوية المجلس في دورته الجديدة، لاستكمال مسيرة جهد دؤوب، بذلته مع أعضاء الجمعية العمومية.

وأضافت في تصريحات صحفية، أنها شرفت بثقة الجمعية العموميو في دورة سابقة (2013- 2017)، سعيًا للزود عن مهنة عظيمة نعتز جميعًا بالانتماء إليها.

وتابعت: "مثلي مثل سائر البشر، أصبت أحيانًا وأخفقت في أحيان أخرى، وهذه سمة الخبرات التي نكتسبها، إذ تطور مهاراتنا، وتهبنا مرونة التعلم طالما حبينا".

وأكدت "فكري" أنه في ظل التحديات التي يدركها أعضاء الجمعية العمومية، تطلعت إلى العمل معها للوصول إلى نقابة حرة مستقلة تدرك مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق المنتمين إليها، وحياة كريمة للصحفي، وأجر عادل، بالإضافة إلى مهنية تكفل له القيام بدوره في إطار حرية التعبير التي هي الأصل في مهنتنا، وسبيلنا الوحيد لإعلاء شأن الوطن.

وكانت تقدمت "فكري" اليوم، بأوراق ترشحها لعضوية مجلس النقابة.