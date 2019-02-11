أخبار مصر | تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل حزب مستقبل وطن، فعالياته فى إطار السياسة التى يتبناها الحزب من تنظيم ندوات تثقيفية وإقامة عدد من المنافذ؛ لبيع المنتجات والسلع الأساسية وحملات للكشف المجانى وتوزيع العلاج على المرضى وحملات تنظيف وتجميل الشوارع، للتخفيف عنهم من أعباء المعيشة بجميع محافظات الجمهورية.

حيث أقامت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، منافذ متحركة لبيع اللحوم والأسماك السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمنطقة المعصرة حلوان، واضطلعت أمانه الحزب بمحافظة الدقهلية بإقامة يوم رياضي بمشاركة شباب الحزب بمركز شباب ميت غمر بحضور بعض القيادات التنفيذية والشعبية.

وقامت أمانه حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ منافذ متحركة لبيع اللحوم والأسماك السلع الغذائية بأسعار مخفضة بقرية الجزا مركز بيلا.

واضطلعت أمانه الحزب بمحافظة الشرقية تنظيم ندوة ثقافية حول أهمية مشاركة المرأة فى الحياة الحزبية بمركز مشتول السوق وتو الكشف على 200 حالة بعيادات مستقبل وطن التخصصية بمدينة الزقازيق.

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كما اضطلعت أمانه الحزب بمحافظة مطروح احتفالية لتكري الطلبة المتفوقين وبعض المعلمين والأطباء باحدى القاعات بمركز مدينة مرسي مطروح.

واضطلعت أمانه الحزب بمحافظة الفيوم بإقامة معرض لبيع المشغولات اليدوية بأسعار مخفضة بمدينة سنورس.

واضطلعت أمانه الحزب بمحافظة بالوادي الجديد تنظيم ندوة تثقيفية حول أهمية مشاركة الشباب فى الحياة الحزبية بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بمدينة الدخلة فضلا عن إقامة منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمركز باريس وعقد ؤتر جماهيرى لاستعراض خطة الحزب المستقبلية بمركز شباب بلاط.

كما اضطلعت أمانه الحزب بمحافظة أسوان عقد ندوة تثقفيه حول أهمية مشاركة الطبقة العاملة فى الحياة السياسية والحزبية بمقر الإتحاد العام لشباب العمال بمدينة أسوان.