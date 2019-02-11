رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر ومعرض «إيجبس 2019» اليوم

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يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثالث للبترول "إيجبس 2019"، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس خلال الفترة من 11- 13 فبراير. ويعقد المؤتمر والمعرض في دورته الثالثة تحت شعار "شمال إفريقيا والبحر المتوسط: تلبية احتياجات الغد من الطاقة"، حيث يعد نافذة مهمة لصناعة البترول والغاز المصرية على العالم لاستعراض النجاحات والخطط والفرص الاستثمارية ويوفر منصة لتبادل المعلومات والرؤى والأفكار حول أهم القضايا المتصلة بالصناعة.
ويشارك في المؤتمر عدد من وزراء البترول العرب والأفارقة ومسؤولي ورؤساء كبرى المنظمات الدولية والإقليمية والشركات العالمية العاملة في مجال صناعة البترول.يشار إلى أن الدورة الثالثة للحدث لهذا العام ستشهد 6 جلسات رئيسية تشمل "الجلسات الاستراتيجية والتقنية وجلسات أمن الطاقة والمرأة والصحة والسلامة والبيئة
ويشارك في المؤتمر عدد من وزراء البترول العرب والأفارقة ومسؤولي ورؤساء كبرى المنظمات الدولية والإقليمية والشركات العالمية العاملة في مجال صناعة البترول.
يشار إلى أن الدورة الثالثة للحدث لهذا العام ستشهد 6 جلسات رئيسية تشمل "الجلسات الاستراتيجية والتقنية وجلسات أمن الطاقة والمرأة والصحة والسلامة والبيئة والشؤون المالية والاستثمار"، وذلك بمشاركة أكثر من 200 متحدث من مسؤولي وخبراء الصناعة و 1200 من أعضاء الوفود .
ويناقش المؤتمر لأول مرة هذا العام موضوعات التكنولوجيا الرقمية في مجال الطاقة وتمكين الشباب، كما يشارك بالمعرض المصاحب 400 شركة و 13 دولة.
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