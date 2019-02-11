انت الان تتابع رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر ومعرض «إيجبس 2019» اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثالث للبترول "إيجبس 2019"، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس خلال الفترة من 11- 13 فبراير. ويعقد المؤتمر والمعرض في دورته الثالثة تحت شعار "شمال إفريقيا والبحر المتوسط: تلبية احتياجات الغد من الطاقة"، حيث يعد نافذة مهمة لصناعة البترول والغاز المصرية على العالم لاستعراض النجاحات والخطط والفرص الاستثمارية ويوفر منصة لتبادل المعلومات والرؤى والأفكار حول أهم القضايا المتصلة بالصناعة.

ويشارك في المؤتمر عدد من وزراء البترول العرب والأفارقة ومسؤولي ورؤساء كبرى المنظمات الدولية والإقليمية والشركات العالمية العاملة في مجال صناعة البترول.يشار إلى أن الدورة الثالثة للحدث لهذا العام ستشهد 6 جلسات رئيسية تشمل "الجلسات الاستراتيجية والتقنية وجلسات أمن الطاقة والمرأة والصحة والسلامة والبيئة

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