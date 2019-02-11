كشف وعلاج مجاني.. خريطة القوافل الطبية في 6 محافظات

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تقديم الخدمة الطبية بالمجان إلى 154 مواطنا في 25 محافظة خلال يناير.. ويوجود مندوبين من التأمين الصحي والمجالس المتخصصة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية، خاصة في المحافظات الحدودية المختلفة خلال الفترة المقبلة، لخدمة الأهالي المتواجدين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الطبية، إذ قالت في بيان اليوم الإثنين، إنه سيتم تنفيذ أكثر من 138 قافلة في مختلف التخصصات الطبية بالمحافظات الحدودية الست، وهي كل من شمال وجنوب سيناء، ومطروح، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وأسوان. وكشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تخصصات وخريطة القوافل التي تجرى الكشف وتقدم الخدمة الطبية بالمجان لجميع المواطنين.

التخصصات كل قافلة بها كافة التخصصات الطبية، مثل: النساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف، والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، وجلدية، وخدمات أخرى مثل الأشعة، والتحاليل الطبية، فضلًا عن وجود صيدلية بها كافة الأدوية. خريطة القوافل - محافظة شمال سيناء: ستشهد

التخصصات كل قافلة بها كافة التخصصات الطبية، مثل: النساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف، والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، وجلدية، وخدمات أخرى مثل الأشعة، والتحاليل الطبية، فضلًا عن وجود صيدلية بها كافة الأدوية. خريطة القوافل خريطة القوافل - محافظة شمال سيناء: ستشهد تنفيذ 4 قوافل طبية خلال الشهر الجاري، في مراكز بئر العبد، والعريش. - محافظة مطروح: سيتم تنفيذ 21 قافلة حتى آخر شهر يونيو القادم بمتوسط 5 قوافل شهريا، في مراكز سيوه، وبراني، والضبعة، والسلوم، والنجيلة. - محافظة جنوب سيناء: يخصص لها 28 قافلة حتى منتصف العام الجاري، في عدد من الأودية التي تتركز فيها التجمعات البدوية، حرصا من الدولة على تلقيهم الخدمة الطبية. - محافظة البحر الأحمر:

تنفيذ 30 قافلة حتى منتصف العام، وتضم مناطق حلايب وشلاتين، ومرسي علم، والغردقة، ورأس غارب، والقصير. - محافظة أسوان: سيتم تنفيذ 20 قافلة حتى آخر شهر يونيو القادم، تضم مراكز نصر النوبة، وكوم أمبو، ودراو، وأسوان. - محافظة الوادي الجديد: سيتم تنفيذ 35 قافلة بالمحافظة. اقرأ أيضًا: الصحة: إطلاق قوافل مجانية بالمناطق المحرومة جهود القوافل الطبية وحول جهود القوافل الطبية خلال شهر يناير الماضي، أكدت الدكتورة وفاء الصادق مدير عام القوافل، أنه تم تقديم الخدمة الطبية بالمجان إلى 154 ألفا و349 مواطنا، في 25 محافظة من محافظات الجمهورية. وأشارت إلى أن المحافظات التي تم تنفيذ القوافل بها هي الدقهلية، وأسيوط، والجيزة، والقليوبية، وكفر الشيخ، ودمياط، وشمال سيناء، والإسكندرية، والإسماعيلية، والمنوفية، ومطروح، وبني سويف، والشرقية، والفيوم، والأقصر، والوادي الجديد، وسوهاج، وجنوب سيناء، والغربية، والقاهرة، وبورسعيد، والبحيرة، والمنيا، وأسوان، وقنا. اقرأ أيضًا: الصحة: إطلاق قوافل طبية مجانية بـ17 محافظة علاج على نفقة الدولة علاج على نفقة الدولة أضافت الصادق، أنه تم تحويل ألف و719 مواطنا إلى المستشفيات، لحالات تحتاج إلى المزيد من الفحوصات الطبية، أو التدخلات الجراحية، مشيرة إلى وجود مندوبين من هيئة التأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة لاستصدار قرارات بالعلاج على نفقة الدولة أو التأمين حال الحاجة لذلك. ولفتت إلى أنه تم إجراء فحص بالأشعة السينية لـ 539 مواطنا، وموجات فوق صوتية لألفين و676 مواطنا، كما أجريت تحاليل لـ7 آلاف و129 حالة بمعامل الطفيليات، و10 آلاف و214 حالة تم تحويلها إلي معمل الدم، مؤكدة أن الأطباء يبذلون جهودا كبيرا في الكشف علي أهالي المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الطبية، مشيرة إلى أن ألفا و156 طبيبا شاركوا في القوافل عبر ألف و153 عيادة متنقلة. اقرأ أيضًا: وزارة الصحة: علاج مجاني لمواطني 14 محافظة زايد: التأمين لكل المصريين.. وسنعالج غير القادرين السيسي: يجب على المواطن قياس وزنه ليطمئن على صحته الصحة: إطلاق أكبر حملة للتخلص من السمنة في 4 سنوات القاهرة الأكثر..فحص 29 مليون مواطن بـ«100 مليون صحة»

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