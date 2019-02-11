انت الان تتابع شبورة وسقوط أمطار.. «الأرصاد» تُحذر من طقس اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.
أما حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة
أما حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 10 18
الإسكندرية 08 18
مطروح 09 18
السلوم 10 17
سيوة 08 17
بورسعيد 11 18
دمياط 11 18
الإسماعيلية 08 20
السويس 09 19
العريش 08 19
رفح 07 18
رأس سدر 11 19
نويبع 14 20
طابا 11 17
كاترين 01 11
الطور 14 20
شرم الشيخ 13 21
الغردقة 13 21
مرسى علم 14 20
بنى سويف 09 18
المنيا 07 19
أسيوط 07 19
قنا 09 20
الأقصر 10 21
أسوان 11 22
أبوسمبل 12 22
الوادي الجديد 07 21
شلاتين 16 22
حلايب 18 20
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