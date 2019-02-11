انت الان تتابع الزراعة: بدء المرحلة الثانية من تطوير «المجازر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، بدء العمل بإحلال وتطوير وصيانة 7 مجازر لحوم بالجيزة ضمن المرحلة الثانية لعملية تطوير المجازر ورفع كفاءتها بالمحافظات وهي "مجزر سقارة – مجزر الشوبك الغربي – مجزر الحوامدية – مجزر أوسيم – مجزر نكلا – مجزر ألمانيا – مجزر ناهيا". وقال تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية: إنه "من خلال الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر تقوم بالتخطيط والمتابعة الحقلية ووضع أسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة وتحديد شروط ومواصفات المجازر وأساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالمجازر
وأوضحت الوزارة أن التطوير يأتي من خلال الدورات التدريبية المستمرة ومنح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر "السلاخين - تصاريح منشآت تجهيز الأمعاء المعدة للتصدير". وأضاف تقرير الخدمات البيطرية، أن الهيئة تقوم بعمل برنامج مُكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والتعاون مع مديريات الطب
وأوضحت الوزارة أن التطوير يأتي من خلال الدورات التدريبية المستمرة ومنح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر "السلاخين - تصاريح منشآت تجهيز الأمعاء المعدة للتصدير".
وأضاف تقرير الخدمات البيطرية، أن الهيئة تقوم بعمل برنامج مُكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والتعاون مع مديريات الطب البيطري في المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة، والتي تخضع للإشراف البيطري الكامل.
جدير بالذكر، أن فريق الأطباء البيطريين الذي تم تدريبه ضمن اتفاقية التعاون بين مصر ونيوزيلندا يقوم بمتابعة عمليات تطوير المجازر، حيث سيتم تطبيق إجراءات المعايير والممارسات الصحية لتلك المجازر.
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