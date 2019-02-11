شكرا لقرائتكم خبر عن زحام داخل مركز معلومات الإسماعيلية لاستخراج القيد العائلي لـ«مسابقة المعلمين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مركز معلومات استخراج الوثائق الرسمية والقيد العائلي بمدينة الإسماعيلية، الاثنين، زحاما كبيرا وتكدسا للحصول على القيد العائلى باعتباره أهم شروط التقدم لمسابقة التعاقدات بوزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وطالب المتقدمون لشغل الوظائف، وزير التعليم، بالتدخل لإلغاء شرط القيد العائلي ضمن شروط المسابقة، مؤكدين أن هناك مركزا واحدا فقط لاستخراج القيد على مستوى المحافظة وهو مركز المعلومات المجاور لمديرية القوى العاملة، مطالبين بتخصيص أكثر من مركز لاستخراج شهادات القيد العائلي.

وقال إسلام محفوظ، أحد المتقدمين للمسابقة، إنه ولأول مرة في تاريخ المسابقات يتم طلب تقديم قيد عائلي، وهو يحتاج إلى وقت من يوم إلى ثلاثة أيام بينما المسابقة تنتهى الخميس المقبل مما يحول دون تقديم الآلاف من الخريجين والخريجات للمسابقة.

من جانبه، كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم أن عدد المتقدمين للمسابقة تعدى خمسة آلاف، بينما المطلوب هو 700 وظيفة فقط، وأيد مطالب المتقدمين بضرورة إلغاء شرط القيد العائلي والتأكد من عدم وجود أي قرابة من أي نوع لمسؤولي التربية والتعليم.

وأكد أشرف عمارة، نائب الإسماعيلية، تقديم بيان عاجل بالبرلمان للمطالبة بإلغاء شرط القيد العائلى أو تخصيص أكثر من موقع لاستقبال الخريجين.