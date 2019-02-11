شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة كاتب شؤون إدارية بمستشفى جامعة بني سويف للنيابة: زور شهادة تخرجه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إنه أحال كاتب شؤون إدارية بمستشفى الجامعة إلى النيابة العامة لقيامه بتزوير شهادة المؤهل الخاصة به، والتي قدمها لشؤون العاملين بحصوله على مؤهل أثناء الخدمة.

وأضاف حسن، لـ«المصري اليوم»، أن الشهادة المقدمة من الموظف عبارة عن شهادة تؤكد حصوله على بكالوريوس تجارة بنظام التعليم المفتوح، شعبة محاسبة بدور مايو، لعام 2017، بتقدير جيد، وصادرة في 17 مارس 2017، وأثناء مراجعة المستندات بإدارة شؤون العاملين، تبين عدم مطابقة شهادة التخرج من حيث رقم الكود، وتاريخ التخرج.

وأكد أن «هذه الواقعة تمثل جريمة جنائية طبقا للمادة 158 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فلا ولاية للإدارة القانونية على هذه الوقائع وإنما يتم تحويلها إلى النيابة العامة»، مشيرا إلى أنه تم إنهاء خدمة إثنين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البيطري وهما الدكتوران «ح.ح» و«م.م.س» بقسمى الباثولوجيا الإكلينيكية، والجراحة بكلية الطب البيطرى، بسبب انقطاعهما عن العمل، بناء على رأى المستشار القانونى للجامعة.