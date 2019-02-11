شكرا لقرائتكم خبر عن جراب وشاحن وسماعة عهدة طلاب أولى ثانوي (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد ضاهر مستشار الفني لوزير التربية والتعليم لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إن إجراءات الحصول على التأمين في حال حدوث مشكلة ناجمة عن السرقة أو الحريق ستتولاها الوزارة نيابة عن الطالب، مضيفًا أنه في حال حدوث مشكلة مدرجة ضمن بنود البوليصة، فإن شركة «سامسونج» ستتولى عملية الإصلاح ثم تقوم شركة التأمين بالسداد لسامسونج.

وأضاف أنه قبل تسلم أي جهاز سيقوم كل من الطالب وولي الأمر بالتوقيع على إقرار استلام الجهاز، ويقر فيه ولي الأمر بأن ابنه أو ابنته قد تسلم جهاز تابلت موديل Samsung T585 ومشتملاته، وتحتوي المشتملات المذكورة في الإقرار على «جراب جلد وقلم للكتابة على التابلت وشاحن وسماعة أذن».

وتابع: «يلتزم ولي الأمر وابنه بكتابة إقرار بالمحافظة على التابلت من العبث أو التلف أو الفقد، مع الإقرار بالاستخدام الجيد للدخول على بنك المعرفة المصري من خلال كلمة السر التي يتم استلامها من المدرسة، كما يقرا باستخدامه في الاختبارات الخاصة بمرحلة الثانوي العام، كما يشتمل الإقرار على خانة لرقم إيصال التأمين الصادر من مكتب البريد».

يشار إلى أنه في حالة تلف التابلت أو فقدانه، وفي حالة المخاطر التي لا تغطيها بوليصة التأمين والضمان، يكون ولي الأمر ملتزمًا بسداد قيمته المالية بالسعر الذي تكلفته الدولة، كما يلتزم ولي الأمر والطالب بسداد تكاليف صيانة الجهاز في حالة إصابته بأعطال ناجمة عن سوء استخدام الطالب أو الطالبة، وذلك في مراكز الصيانة المعتمدة التابعة لشركة سامسونج في مصر، مع التعهد بعدم الإصلاح خارج مراكز الصيانة المعتمدة، وبعد إمضاء كل من الطالب وولي الأمر، يوقع على الإقرار نفسه مندوب التسليم في المدرسة ومدير المدرسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت اليوم الإثنين المرحلة الأولى من إجراءات توزيع أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بالنظام التراكمي الجديد وذلك في 20 محافظة، وبحسب الخطة الزمنية وظروف كل محافظة.