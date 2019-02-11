شكرا لقرائتكم خبر عن خبيران عالميان في جراحة المخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة بالجلاء والمعادي العسكري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يستضيف مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة، الأستاذ الدكتور سورين نيكولا الدايا (فرنسى الجنسية)، خبير جراحة المخ والأعصاب في الفترة من 1- 9 مارس المقبل، كما يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي الأستاذ الدكتور هشام زيتون، خبير جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الرأس والرقبة والغدة الدرقية بالمملكة المتحدة، وذلك في الفترة من 15- 24 مارس المقبل.
وتستقبل المستشفيات حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبراء بالعيادات التحضيرية يومياً عدا يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع .
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