شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يكشف حقيقة خصخصة السكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات أن الدولة لن تخصخص مرفق السكة الحديد في مصر.

وقال «عرفات» في تصريحات صحفية على هامش زيارته لمحافظة أسوان، الإثنين، إنه لا توجد نية على الإطلاق لخصخصة السكة الحديد، بينما يتم حاليًا مشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير منظومة السكة الحديد وخدمة الركاب بالكيفية التي تحقق حالة الرضا المطلوبة.

وأوضح أن شركات القطاع الخاص أصبح لها الآن دورًا هامًا في حركة نقل البضائع يتمثل في توفير أوناش؛ للمساهمة في تبادل الحاويات عبر السكة الحديد، كما سيتم دراسة تمكين القطاع الخاص لأن يصبح له دور في إدارة المناطق اللوجيستية التابعة للسكة الحديد مثل محطة السد العالي.

وأشار عرفات إلى أن هناك خطة لاستغلال شبكة السكة الحديد في خدمة المناطق الصناعية، وذلك في الوقت الذي يعتمد فيه حاليا بنسبة 98% على الطرق لنقل البضائع بين المحافظات، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف خلال الوقت الحالي خفض هذه المعادلة واستبدالها بالاعتماد على خطوط السكة الحديد.