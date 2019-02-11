شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة تبحث الاستعدادات لزيارة وزير الزراعة النيوزيلاندي لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مع سفير نيوزيلاندا الجديد بالقاهرة جريج لويس لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال الثروة السمكية وتطوير المجازر والترتيب للزيارة المرتقبة لوزير الزراعة النيوزيلاندي إلى مصر خلال شهر فبراير الحالي والتي سيتم خلالها عقد اجتماع بين الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ونظيره النيوزيلاندي لتعزيز سبل التعاون بين البدين في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني.

وفي بداية الاجتماع أعربت «محرز» عن ترحيبها وتقديرها لما قدمه الجانب النيوزيلاندي من دعم فني وبناء للقدرات للاطباء البيطريين بمصر في مجال تطوير المجازر وعلم الوبائيات، فيما اتفق الجانبان على تشجيع التجارة البينية بين البلدين في مجالات استيراد المنتجات الحيوانية وبخاصة الكبد (الأبقار والضأن) وتشجيع الشركات المصرية الراغبة في استيراد الكبد والشركات المصدرة بنيوزيلندا.

وأوضحت «محرز» أنه يتم حاليا وضع خطة شاملة لتطوير جميع المجازر كما تم رفع احداثيات المجازر تمهيدا لتوقيعها على الخريطة الالكترونية لمحافظات مصر.

وأكدت «نائب الوزير» أهمية استمرار دعم التعاون الفني بين الجانبين والتبادل التجاري لمنتجات اللحوم النيوزيلاندية مثل الكبد حيث تتمتع المنتجات النيوزيلاندية من ميزة تنافسية وجودة عالية وقد تم اعتماد نظام الاشراف البيطري على المجازر النيوزيلاندية وطريقة الذبح على الشريعة الإسلامية.

وأشارت «محرز» إلى أنه تم الاتفاق على الاستعانة بالخبرات الفنية النيوزيلندية وتقديم الدعم الفني في مجال الاقفاص السمكية واستغلال المواقع المناسبة بالبحار المصرية لعمل الاقفاص السمكية لتربية انواع مختلفة من الاسماك البحرية والمحاريات والقشريات وعمل الدراسات التحليلية الخاصة بانتقاء أفضل المناطق بالبحرين الأحمر والمتوسط (تحليل المياه، المناخ، تيارات المياه، العوالق، درجات الحرارة) لعمليات الاستزراع بالبحر مع مراعاة تطبيق نظم ادارة مبنية على أسس الأمن الحيوي والحفاظ على النظام البيئي خاليا من التلوث.