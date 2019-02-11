شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يناقش الخطة الاستثمارية لمدينة شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، الاثنين، اجتماعا لمناقشة الخطة الاستثمارية لمدينة شبرا الخيمة (حي شرق شبرا الخيمة- حي غرب شبرا الخيمة) وذلك لمتابعة نسب التنفيذ والوقوف على المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بحضور إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، واللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، ونجوي العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ورجب عبد الرازق رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وعادل صبرة مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وأشرف سالم مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة.

وأكد المحافظ ضرورة إنجاز الأعمال بالخطة الاستثمارية وتذليل العقبات التي تعوق تنفيذها، وضرورة التعاون البناء بين جميع قطاعات المحافظة لإنجاز تلك الأعمال علي أرض الواقع، مشيرا إلى ضرورة استغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل في إنجاز عدد من المشروعات الحيوية، التي تخدم قطاع عريض من المواطنين.

وشدد على ضرورة الانتهاء من خطة الرصف الشوارع ورفع كفاءة أنفاق المشاه بحي شرق وغرب شبرا الخيمة والإهتمام بمنظومة القمامة وشراء ما يلزم من مستلزمات تسهم في رفع كفاءة المنظومة كالمعدات أو صناديق القمامة، مكلفا رؤساء الأحياء والإدارات الهندسية بها متابعة العمل على الطبيعة، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالأعمال قبل البدء فى تنفيذ الأعمال بالشوارع.