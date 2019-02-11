شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير رسمي: 2 مليار جنيه تكاليف المبيدات المستخدمة في الإنتاج الزراعي بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير رسمي تلقاه الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعده الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، عن تفاصيل نمط استهلاك المبيدات في مصر، موضحا أن إجمالي عدد المركبات المسجلة في مصر بناءً على الاسم العام يبلغ 273 مبيد، وعدد المستحضرات التجارية 1586 مبيد، ويصل حجم الإنفاق على المبيدات مقارنة بمستلزمات الإنتاج الزراعي في مصر حوالي 6% بتكلفة قدرها 60 جنيه للفدان (المساحة المحصولية 15 مليون فدان).

وأوضح التقرير، الذي حصلت «المصري اليوم»، على نسخة منه، أن تكاليف المبيدات المستخدمة في الإنتاج الزراعي تبلغ حوالي 2 مليار جنيه مصري، مشيرا إلى أن إجمالي المستهلك من المبيدات الزراعية في مصر بلغ حوالي 10 آلاف طن مادة فعالة 2016، لافتا إلى أن معدل استخدام المبيدات في مصر سنوياً إلى عدد السكان يصل إلى 100جرام/سنوياً مع العلم أن المتوسط العالمي يصل إلى 385 جرام/ فرد/سنوياً أي أنه يقل عن المستوى العالمي 5 مرات.

وأشار إلى أن تكلفة البيوت المحمية من المبيدات تبلغ حوالي 23% من جملة مستلزمات الإنتاج الزراعي، وأن محصول الموز أكثر محاصيل الفاكهة تكلفة للمبيدات حيث تصل إلى 13% من جملة مستلزمات الإنتاج، موضحا أن عدد مصانع المبيدات في مصر23 مصنعاً جميعها تعمل في مجال مستحضرات المبيدات منها عدد 3 مصانع تعمل في مجال تخليق مبيدات خارج الحماية الفكرية، وتغطى المصانع المحلية حوالي ثلث المستهلك من المبيدات الآفات الزراعية.

وكشف التقرير عن أن الصين تعتبر أكبر دولة مصدرة للمبيدات إلى مصر بكمية قدرها 2000 طن عام 2018، يليها الهند 1700طن، ثم ألمانيا 1200طن، وأن عدد الدول التي يتم استيراد المبيدات منها حوالي 27 دولة، وأن مصر أصبحت دولة مصدرة لمستحضرات المبيدات.

وفيما يتعلق بظاهرة غش بالمبيدات، أكد الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات، ان التقرير يكشف عن أن إجمالي المنتجات المغشوشة على المستوى العالمي تصل إلى حوالي 1.5 تريليون دولار، وأن حجم التجارة غير المشروعة للمبيدات في مصر انخفض من 19 إلى 14% من حجم المبيدات المستهلكة.

وأضاف عبدالمجيد، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الأدوية تحتل المرتبة الأولى في الغش بما قيمته 200 مليار دولار، ثم الإلكترونيات 169مليار دولار، وتحتل المبيدات المرتبة 22 بإجمالي قدره 5 مليارات دولار، موضحا أنه يتم في أوروبا بيع 25% من مبيدات الآفات خلال السوق السوداء، وأن ما يتراوح ما بين 5–7% من التجارة السنوية للمبيدات في أوروبا مبيدات مغشوشة، وقدرت التجارة العالمية الخاصة بغش المبيدات بحوالي 10% من حجم التجارة العالمية أي ما قيمته 5 مليارات دولار.

وأوضح أن بعض المناطق في أوروبا تصل فيها التجارة غير الشرعية للمبيدات أكثر من 25% من إجمالي حجم التجارة، وتقدر قيمة التجارة غير المشروعة للمبيدات في الهند بما قيمته 20% من إجمالي حجم التجارة، كما تقدر قيمة التجارة غير المشروعة للمبيدات في الصين بما قيمته 30% من إجمالي حجم التجارة.

وشدد «عبدالمجيد» على أن استهلاك المبيدات في مصر يركز على الاستخدام الآمن لمبيدات الآفات الزراعية، وأن إجمالي كميات المادة الفعالة المستوردة من المبيدات عام 2018 بلغت 9 الآف و47 طنا بزيادة 21.4% عن عام 2006 حيث بلغ إجمالي كميات المادة الفعالة من المبيدات 7451.6 طن مبيدات.

ولفت إلى أن كميات المبيدات المصدرة إلى مصر في السنوات الأخيرة (بناءً على الموطن الأصلي)، يوضح أن الصين احتلت المرتبة الأولى في إجمالي الواردات المصرية من المبيدات بنسبة بلغت 21.03 %، تلاها في المركز الثاني واردات المبيدات من الهند بنسبة 18.93 %، بينما احتلت المانيا المركز الثالث بنسبة بلغت 13.06%، في حين احتلت إسبانيا المركز الرابع بنسبة 5.51 %، تلاها في المركز الخامس اليابان بنسبة 4.31 % ثم فرنسا بنسبة 3.26 % محتلة المركز السادس في حين احتلت المركز السابع في إجمالي واردات مصر من المبيدات دولة سويسرا بنسبة 2.55 %.