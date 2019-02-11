شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تنظم حملة للتبرع بالدم بـ«قصر العيني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية تنظم حملة للتبرع بالدم لصالح مستشفى قصر العينى الفرنساوى، في إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى والمشاركة الفعالة مع كل مؤسسات المجتمع، لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.

شارك في الحملة الضباط والأفراد والمجندين بمركز تدريب أبى زعبل التابع للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

يأتى ذلك إيمانا من رجال الشرطة بواجبهم ودورهم الإنسانى، ورغبةً منهم للمساهمة في مساعدة المرضى الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات.