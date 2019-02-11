شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الروسية تعلن إنشاء أول منطقة صناعية خارج البلاد في مصر عام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الاثنين، أنها تعتزم تنفيذ أول مشروع لإنشاء منطقة صناعية خارج البلاد عام 2021.

وأوضحت الحكومة أن أول منطقة صناعية خارج البلاد سيتم إنشاؤها في مصر، وفقا لأوراق المشروعات الوطنية التي نشرتها الحكومة الروسية على موقعها الإلكتروني ونقلتها وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وأشارت إلى أنه كان قد تم التوقيع على الاتفاقية الحكومية الدولية بين مصر وروسيا التي تنظم معايير المنطقة الخاصة في 23 مايو 2018.