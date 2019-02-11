شكرا لقرائتكم خبر عن «الإدارية العليا» تؤيد وقف نقيب الصيادلة عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أيدت المحكمة الإدارية العليا، الإثنين، الحكم الصادر بوقف محيي عبيد، عن ممارسة مهام عمله كنقيب للصيادلة، وهو ما قررته الجمعية العمومية للنقابة، وقضت المحكمة برفض الطعن المقام من عبيد على تلك القرارات واستمرار سريانها وتنفيذها.

كانت الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة، التي انعقدت 15 مايو 2018، قد وافقت على قرار وقف عبيد عن عمله وإحالته إلى التأديب، وهو ما طعن عليه الأخير أمام محكمة القضاء الإداري, والتي قضت ببطلان قراره بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في 14 مايو، وألغت المحكمة ما ترتب على الاجتماع من قرارات، ومنها إلزام النقابة بتسلم أوراق ترشح عصام عبدالحميد عبدالعزيز، لمنصب النقيب، وأحمد محمد عبدالله عبيد، لعضوية مجلس النقابة.