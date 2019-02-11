شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جولة وزير النقل ونظيره السوداني بمحطة السد العالي للسكك الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وحاتم السر على وزير النقل والتنمية العمرانية السوداني، الإثنين، بزيارة محطة السكك الحديدية بميناء السد العالي وهي محطة تبادلية لنقل الركاب والبضائع.

أكد الدكتور هشام عرفات أن هذه الجولة تأتي في إطار خطة وزارة النقل لتعظيم نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية وتقليل تكلفة النقل، مشيرًا إلى أن وزارة النقل ستدعم هيئة السكك الحديدية خلال الفترة القادمة، بنحو 800 عربة بضائع جديدة (تم التعاقد بالفعل على 140 عربة مع الهيئة العربية للتصنيع كمرحلة أولى )، كما أن الوزارة لديها خطة لازدواج بعض الخطوط خلال الفترة القادمة واستخدامها لنقل البضائع لتحقيق خطة الوزارة برفع بمعدلات نقل البضائع عبر شبكة السكة الحديد.

وأضاف الوزير أن الاهتمام الكبير بهذه المحطة التبادلية لكونها ستكون مستقبلا منطقة لوجيستية هامة في حركة التبادل التجاري ونقل البضائع عبر السكك الحديدية بين مصر والسودان خاصة أن الدراسات الخاصة بالربط السككي بين الجانبين المصري والسوداني تسيير على قدم وساق.

كما قام الوزيران بزيارة محطة الركاب التي ستكون نقطة انطلاق القطارات بين البلدين عند أحداث الربط السككي مستقبلا، كما تم زيارة بلوك 2 السد العالي وهو آخر بلوك على مستوى الجمهورية من الناحية الجنوبية، وأكد الوزير على العاملين باليقظة التامة وبذل كافة الجهود للمحافظة على سلامة التشغيل.

جدير بالذكر أن هيئة السكك الحديدية نقلت حوالي 2000 طن بالحاويات شهريًا خلال العام الماضي.