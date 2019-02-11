شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم الثاني.. 5 مرشحين لعضوية مجلس نقابة الصحفيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، إنه تقدم في اليوم الثاني لفتح باب الترشح حتى الثانية عشرة ظهرا 5 مرشحين لعضوية المجلس.

وأضاف عبدالرحيم، في المؤتمر الصحفي الأول للجنة الانتخابات، أن الصحفيين الخمسة هم: أحمد سعد الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، والصحفية أماني عبدالله من أخبار اليوم، ومحمد ربيع من مجلة أكتوبر، ويوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، وخالد مبارك من الأهرام.

وتستمر لجنة تلقي طلبات الترشح في عملها حتى الثالثة عصرا يوميا عدا اليوم الأخير تستمر حتى الثانية عشرة ظهرا.