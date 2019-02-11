إحباط تهريب 900 أسطوانة بوتاجاز مدعمة في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تمكن ضباط مباحث التموين بالجيزة، اليوم الاثنين، من ضبط مسؤول مستودع بكرداسة؛ لاتهامه بتهريب كمية من أسطوانات البوتاجاز بالسوق السوداء.
تحريات العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة أكدت أن المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز يستولي على كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز المدعمة وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته 900 أسطوانة بوتاجاز مدعمة سعة الواحدة 12.5 كجم.
تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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