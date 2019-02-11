ضبط مسن اشترك مع شقيقه المتوفى في النصب على المواطنين بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الاثنين، أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع شقيقه بالاستيلاء على أكثر من مليون جنيه بقصد توظيفها بالدقهلية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "معوض م. ح." وآخرين، بقيام "إسماعيل ع. إ." 61 سنة، وشقيقه "أسامة، طبيب بشري-توفى في 27 سبتمبر الماضي"، بتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها مليون و190 ألف جنيه-بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة وتوزيع الأعشاب وأدوات التجميل، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يفي بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

ومن خلال البحث والتحري تبين صحة البلاغ، وقيام المشكو في حقهما فى غضون عام 2007 بالنصب والاحتيال على الشاكين، والاستيلاء منهم على المبالغ المالية المُشار إليها مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد المبالغ المستولى عليها من الشاكين .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه المتوفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.