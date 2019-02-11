تأجيل مرافعة دفاع 120 متهمًا بأحداث "الذكرى الثالثة للثورة" لـ 24 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة 120 متهمًا بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"، على الحكم الصادر بحقهم غيابيًا بالسجن 10 سنوات، لجلسة 24 فبراير الجاري؛ لاستكمال المرافعات.

تعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.

وأسندت النيابة للمتهمين؛ اتهامات بالقتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.