تذاكر هيروين توقع هاربًا من المؤبد بشارع الجامعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
ألقت قوات الشرطة بالجيزة القبض على عاطل هارب من حكم بالسجن المؤبد بشارع الجامعة.
تلقى المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث الجيزة، إخطارا بأنه أثناء مرور النقيب محمد تاج، رئيس تحقيقات قسم الجيزة والقوة المرافقة له لتفقد الحالة الأمنية بشارع جامعة القاهرة، اشتبه في أحد الأشخاص.
وتبين بالفحص أن المتهم يدعى "جمال. ز. م"، 24 سنة، مقيم بمنطقة المعادي، وهارب من حكم بالسجن المؤبد وآخر بالحبس في قضية ضرب، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين.
أقر المتهم بالحكم الصادر ضده، وحيازته المخدر بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر، أحاله النقيب أحمد الضبع، معاون الضبط بقسم الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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