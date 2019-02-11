شرطة النقل تنظم حملة تبرع بالدم لصالح مستشفى قصر العيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: نظمت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية- حملة للتبرع بالدم لصالح مستشفى قصر العيني الفرنساوي، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندون بمركز تدريب أبو زعبل التابع للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات. جاء ذلك في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي، والمشاركة الفعالة مع كل مؤسسات المجتمع، لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.

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