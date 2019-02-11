"كلمة السر في المدرسة".. ننشر إقرار تسليم "التابلت" لطلاب أولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

عدلت وزارة التربية والتعليم، الإقرار الخاص باستلام جهاز "التابلت" المقرر توزيعه على الطلاب الصف الأول الثانوي.

أقر أنا ولي أمر الطالب، بأن نجلي قد تسلم جهاز حاسب آلي لوحي "تالبت" موديل Samsung T585، ومشتملاته: "جراب جلد، قلم للكتابة، شاحن، وسماعة".

وألتزم أنا ونجلي بالمحافظة عليه من العبث أو التلف أو الفقد، والاستخدام الجيد للدخول على بنك المعرفة المصري من خلال كلمة السر التي يتسلمها نجلي من المدرسة، واستخدامه في إجراء الاختبارات والامتحانات المرحلة الثانوية، وهذا إقرار منا بذلك.

ولا بد أن يوقع الطالب وولي أمره على إقرار استلاك الجهاز.

مع العلم بأنه في حالة تعرض جهاز "التالبت" للتلف أو الفقد، وفي حالة المخاطر التي لا تغطيها وثيقة التأمين، والضمان، يكون ولي الأمر ملتزمًا بسداد قيمته المالية بالسعر الذي تكلفته الدولة لتغيير الجهاز واستلام بديل له، كما يلتزم ولي الأمر بتكاليف صيانة الجهاز حال إصابته بأية أعطال يكون الطالب تسبب فيها، وذلك بمراكز الصيانة المعتمدة التابلعة لشركة "سامسونج" بجمهورية مصر العربية، ويتعهد ولي الأمر بعدم الإصلاح خارج مراكز الصيانة المعتمدة.

يذكر أن هذا الإقرار يعد تعديلًا لإقرار سابق، كانت وزارة التربية والتعليم اعتمدته قبل شهرين، وينص على التزام ولي الأمر بسداد مبلغ 4500 جنيه، في حالة فقدان جهاز "التالبت" أو تلفه بشكل يستحيل معه التصليح، لاستلام جهاز بديل.

وبدأت اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من إجراءات توزيع أجهزة "التابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي في 20 محافظة هي: الإسماعيلية (7919 جهاز)، بور سعيد (5682)، السويس (4075)، مرسى مطروح (1863)، شمال سيناء (3300)، الوادي الجديد (2601)، الأقصر (6349)، جنوب سيناء (832)، البحر الأحمر (2885)، أسوان (7289)، الفيوم (14841)، بني سويف (16643)، قنا (16353)، الإسكندرية (45349)، والقاهرة (91572)، المنيا (29854)، أسيوط (24801)، سوهاج (21137)، الشرقية (50017) ودمياط (12582).

ولاستلام الجهاز يتعين على الطالب وولي أمره الذهاب إلى أقرب مكتب بريد لتوقيع إيصال بقيمة 100 جنيه قيمة وثيقة "التأمين"، تدفع مرة واحدة سنويًا خلال سنوات المرحلة الثانوية، ثم الذهاب إلى المدرسة بإيصال السداد، وتوقيع إقرار استلام الجهاز، بموجب بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الطالب، وبطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر.