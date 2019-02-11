رئيس "انتخابات الصحفيين": 4 مرشحين لعضوية المجلس حتى ظهر اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
أعلن جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، تقدم ٤ مرشحين لعضوية المجلس، في اليوم الثاني لفتح باب الترشح حتى الثانية عشرة ظهرا.
وأضاف عبد الرحيم، في المؤتمر الصحفي الأول للجنة الانتخابات، أن الصحفيين الأربعة هم: أحمد سعد الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، الصحفية أماني عبدالله من أخبار اليوم، محمد ربيع من مجلة أكتوبر، ويوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة.
وتستمر لجنة تلقي طلبات الترشح في عملها حتى الثالثة عصرا يوميا عدا اليوم الأخير تستمر حتى الثانية عشرة ظهرا.
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