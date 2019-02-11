وزير النقل: تطوير محطة السد العالي جنوب أسوان وتحويلها لمنطقة لوجستية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- أ ش أ:

قال وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات إنه سيتم تطوير محطة السد العالي جنوب أسوان لتحويلها إلى منطقة لوجستية هامة لتبادل ونقل البضائع بين مصر والسودان؛ لتقليل نقل الحاويات عبر الطرق السريعة واستبدالها بالسكة الحديد، حيث سيتم تطوير المحطة وتزويدها بعربات جديدة مخصصة لنقل الحاويات.

وأضاف عرفات - في تصريحات عقب تفقده محطة السد العالي جنوب مدينة أسوان اليوم الاثنين - أن محطة السد العالي استقبلت 251 حاوية بين ميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية وحتى محافظة أسوان بإجمالي 14 ألفا و400 طن خلال الفترة من مارس وحتى أكتوبر الماضي، وذلك في إطار الدور الهام الذي يقوم به قطاع السكة الحديد في مصر لنقل البضائع والركاب بين كافة المحافظات.

وأكد أن هناك استعدادات على أعلى مستوى لتجهيز قطارات السكة الحديد بالوجه القبلي؛ استعدادًا لاستضافة أسوان لمنتدى الشباب العربي الأفريقي في مارس المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تستقبل المحافظة عددًا كبيرًا من الشباب وضيوف المنتدى خلال فترة انعقاده على مدار 3 أيام وبالتالي سيكون للسكك الحديدية دور رئيسي في نقل الشباب المشاركين إلى أسوان.

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص قطارات مكيفة تنقل المواطنين من مدينة أسوان للسد العالي لمن يرغب في جولة سياحية بمنطقة السد وسيتم تجهيز القطارات وتكثيف الجرارات في المنطقة الجنوبية بالتنسيق مع مقر هيئة السكة الحديد بالقاهرة.

رافق الوزير - خلال جولته - اللواء سعيد حجازي نائب محافظ أسوان، والمهندس حسين الرشيدي رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد في أسوان.​