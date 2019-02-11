محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام احترامه للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بخصوص الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك.
وأوضح المجلس في بيان له، اليوم الاثنين، استمرار التزامه بالطرق والإجراءات القانونية بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، خاصة أن الحكم أول درجة، وما زالت سبل الطعن مفتوحة.
وأضاف المجلس أنه لن يتوقف عن التحقيق في أي اتهامات لأي وسيلة إعلامية تتعلق بقضايا الإعلام الرياضي والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وتأجير بعض القنوات لوقتٍ دون الرجوع للمجلس بالمخالفة للقانون والاستمرار في استخدام اللغة البذيئة في التخاطب والحوار، لأن هذه رسالة المجلس الأساسية التي لن يتنازل عنها ومن أجلها صدر قانونه.
وأبدى المجلس قلقه الشديد من أن كم الاحتقان الذي حدث بين جمهور الناديين الأهلي والزمالك نتيجة الممارسات الخاطئة من أطراف المشهد الرياضي ينذر بمخاطر صعبة، وهو ما يحفز المجلس على الإصرار على موقفه من التأكيد على خطورة هذا الموقف، ويلزم المجلس بممارسة مسؤولياته في إطار التزامه بالقوانين المنظمة لعمله.
كانت هذه تفاصيل خبر أول إجراء رسمي من "الأعلى للإعلام" على إلغاء منع ظهور رئيس الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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