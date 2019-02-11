"تعليم الجيزة": غدًا نتسلم التابلت تمهيدًا لتوزيعه على الطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

تستعد محافظة الجيزة، لتسلُم أجهزة التابلت المقرر توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي، تزامنًا مع بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني.

وقال خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إن المديرية تتسلم أجهزة التابلت غدًا الثلاثاء، من وزارة التربية والتعليم، يليها إجراءات توزيعه على طلاب المحافظة، لافتًا أن المديرية ستُعلن غدًا نتائج حصر الطلاب المقرر لهم استلام أجهزة التابلت.

يشار إلى أنه بدأ توزيع أجهزة التابلت في محافظات 20 محافظة كان في مقدمتها القاهرة (91572)، الإسكندرية (45349)، الشرقية (50017).

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، إن توزيع "التابلت" في أوائل الفصل الدراسي الثاني يسير وفق خطوات وإجراءات محددة لضمان وصوله إلى طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المعلمين وعدد من العاملين في المديريات التعليمية.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه جرى تجهيز المدارس بالسبورات الذكية؛ ضمانًا لتكامل العملية التعليمية الدامجة للتكنولوجيا فورًا، في عام التعليم 2019.

وقال إن "اليوم يُعَد إحدى نقاط الانطلاق الفعلية والترجمة الحقيقية لجهود أشهر طويلة مضت بدأت بحلم اسمه إصلاح التعليم على مستويات عدة، منها رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والتي بدأت جذريًا في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2018-2019".

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الغرض من استخدام التابلت في الصف الأول الثانوي بدءًا من العام الجاري هو إتاحة الفرصة الكاملة والمتساوية لكل طلاب وطالبات مصر في هذا الصف الدراسي للحصول على المحتوى الرقمي بالغ الثراء الموجود على التابلت، والذي يوفر المناهج وسبل شرح متعددة الوسائط واختبارات تدريبية، بالإضافة إلى محتوى بنك المعرفة الهائل.

ولفت إلى أن الطلاب والطالبات سيؤدون كذلك الامتحانات على التابلت دون تكلفة مادية أو تدخل لعناصر بشرية يحاول بعضها إلحاق الضرر بالعملية التعليمية عبر التسريب وما شابه.