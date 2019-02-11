هيئة التعمير: تحصيل 500 مليون جنيه من أراضي بورسعيد "حق الدولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشف اللواء محمد حلمي، المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهيئة حصلت حتى الآن من مشروع غرب بورسعيد ما يقرب من 500 مليون جنيه، مستحقات لدى الدولة منذ 45 عامًا.

وقال حلمي، لمصراوي، الاثنين، إن المساحة الكلية المتواجد عليها الجمعيات والشركات تبلغ 43 ألف فدان، مقسمة بين 24 جمعية أهلية و19 شركة، موضحًا، أن تلك الأراضي كانت بنظام الإيجار ولم تُحصل منها مستحقات الدولة منذ عام 1988.

وأضاف المدير التنفيذي للهيئة، أن المبلغ المُحصل لا يمثل حق الدولة بالكامل، بل جزء محدود، تبلغ نسبته 25% فقط، موضحًا أنه حال انتهاء تحصيل المساحة الكلية تحصل الهيئة على ما يقرب من 2 مليار جنيه.

وقال حلمي، إنه جرى تحرير أول عقد لجمعية "الفسطاط"؛ لتشجيع باقي الجمعيات على الالتزام وتسليم العقود، وجرى تحرير عقود أيضًا، لـ10 شركات، ويتبقى 9 شركات أخرى.

وأضاف مدير الهيئة، أن الهيئة تسعى للحصول على مستحقات الدولة وتسليم العقود التي تلتزم بسداد المستحقات عليها دون إجبار المتأخرين على الخروج بل السداد بموجب التقسيط بالنسبة للأهالي تيسيرًا عليهم شريطة الالتزام.