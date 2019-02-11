أخبار مصر | مفاجأة في حالة الطقس من الأربعاء حتى السبت.. والأرصاد تحذر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في حالة الطقس من الأربعاء حتى السبت.. والأرصاد تحذر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الفترة من الأربعاء 13 فبراير الجارى وحتى السبت 16 فبراير، ستشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد تصل لحد العاصفة يومى الخميس والجمعة مما يؤدى لتدهور فى الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط كما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وسيصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى فى درجات الحرارة يومى الخميس والجمعة على كافة أنحاء بقيم تتراوح من 4 لـ 5 درجات مئوية عن المعدل الطبيعى، كما تتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية تمتد لمحافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ومناطق من سيناء وشمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق والطقس بارد شمالا مائل للبرودة جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، ومن المتوقع أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يوم السبت المقبل على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين باستخدام الكمامات أثناء التعرض للأتربة وخاصة مرضى الصدر والحساسية وتجنب التواجد تحت الأشجار ولوحات الإعلانات وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والقيادة بهدوء على الطرق وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية على البحر المتوسط .

وعن درجات الحرارة المتوقعة يومى الخميس والجمعة المقبلين، كالتالي:

بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 15إلى 16 درجة مئوية، وبالسواحل الشمالية الغربية من 13 إلى 14 درجة، وبمحافظات الوجه البحرى والقاهرة من 14 إلى 15 درجة، وبمحافظات شمال الصعيد من 15 إلى 17 درجة، وبمحافظات جنوب الصعيد من 18 إلى 20 درجة ، وبمحافظات جنوب سيناء من 18 إلى 19 درجة.