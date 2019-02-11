أخبار مصر | مشرف "الأثار المستردة": مصر تستعيد تمثالا أثريا قبل بيعه في هولندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشرف "الأثار المستردة": مصر تستعيد تمثالا أثريا قبل بيعه في هولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إن السفارة المصرية في أمستردام تسلمت تمثال مصنوع من الحجر الجيري كان يعرض في إحدى دور المزادت بهولندا.

وأشار "عبد الجواد" إلى أن وزارة الآثار نجحت بالتعاون مع وزارة الخارجية من إثبات ملكية مصر للقطعة الأثرية وخروجها بطريقة غير شرعية من منطقة آثار سقارة منذ تسعينات القرن الماضي.

وأوضح "عبد الجواد" أن الإدارة كانت قد رصدت التمثال في مارس 2018 ضمن المعرض الأوروبي للفنون الجميلة في أمستردام.

وأضاف "عبد الجواد" أن الإدارة قامت علي الفور بإبلاغ وزارة الخارجية والتي بدورها أبلغت الشرطة الهولندية، لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتحفظ على القطعة الأثرية، وإبلاغ صالة المزادت وحائز القطعة بأنها مسروقة من مصر، و الذي أبدى استعداده طواعية لتسليم القطعة الأثرية لمصر.

وتابع "عبد الجواد" أن القطعة عبارة عن الجزء العلوي من تمثال لرجل واقف واضعًا ذراعيه بجانبه، يرتدي نقبة قصيرة، ويوجد بعض العلامات الهيروغليفية على الذراع الأيمن وتقرأ "ني كاو بتاح"، ويؤرخ بالفترة من 2500-2000 ق.م.

والتمثال يخص أحد كبار موظفي الدولة في الفترة من نهاية عصر الدولة القديمة وبداية عصرالانتقال الاول، ويدعى "ني كاو بتاح"، وهو نتاج الحفر خلسة في منطقة كوم الخماسين في منطقة سقارة في تسعينيات القرن الماضي.

وإدارة الأثار المستردة، تم إنشاؤها بقرار من الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في عام 2002، أي منذ 17 عاما، وكان من ضمن أهدافها متابعة كل مزادات وصالات عرض وبيع الآثار على الإنترنت بالخارج، والتي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.

وينقسم عمل الإدارة إلى مرحلتين الأولى في الفترة من 2002 وحتى 2011، وخلال تلك الفترة تم استرداد نحو 6 آلاف قطعة أثرية مختلفة الأحجام والأشكال، ولعل أشهرها مومياء الملك رمسيس الأول من متحف كارلوس ميوزيم في 2003، والمرحلة الثانية هي الفترة من بعد 2011 وحتى الآن.

وكانت الأوضاع الأمنية غير مستقرة خلال السنوات الأولى من تلك الفترة، نتيجة اندلاع ثورتين 25 يناير و30 يونيو، ورغم ذلك استطاعت الإدارة استرداد نحو 2200 قطعة أثرية، وهذا رقم مهم جد، وذلك بدون القطع المستردة من إيطاليا، والتي تضم 21 ألف قطعة عملة أثرية.