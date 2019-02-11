أخبار مصر | يوسف أيوب يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات 'الصحفيين'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوسف أيوب يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات 'الصحفيين' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة بأوراق ترشحه على عضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، معربًا عن تطلعه إلى أن تحظى النقابة بمجلس قوي يعمل على صيانة حقوق الصحفيين ودعمهم لمواكبة التطورات الطارئة على المهنة.

وقال "أيوب" إن النقابة تحتاج الفترة المقبلة لتضافر جهود كل الزملاء من أجل العمل على إخراج العمل النقابى من الوضع الذى عليه حاليًا، مشيراً إلى أنه يتبنى خطاب مهنى ونقابى يقوم على فتح الحوار مع الجميع، للتوصل إلى حلول لكل أزمات ومشاكل الجماعة الصحفية، مطالبا الجميع بفتح صفحة جديدة خاصة وأن الحل يكمن فى تكاتف الجميع، وإنهاء الخلافات الداخلية، والتوافق على مطالب الجماعة الصحفية للعمل على تنفيذها.

وتوجه "أيوب" بالشكر للنقيب عبدالمحسن سلامة، وكل أعضاء مجلس النقابة على ما بذلوه خلال الفترة الماضية من مجهودات، موضحا أن الفترة المقبلة تتطلب تكثيف العمل لتلبية طموحات الجماعة الصحفية، خاصة فى ذلك المشاكل التى تعانى منها العديد من المؤسسات الصحفية وكذلك صناعة الصحافة، مما اثر على المهنة والعمل النقابى، وهو ما يتطلب ان يكون لنقابة الصحفيين دور قوى وفعال، للعمل على انتشال المهنة من عثرتها.

وشدد "أيوب" على ثقته فى اختيارات الجمعية العمومية، وثقته أيضًا فى أن كل الزملاء المرشحين لديهم الكثير الذى سيقدمونه لخدمة العمل المهنى والنقابى، مؤكداً أنه انتهى من وضع البرنامج الانتخابى وسيعلنه رسميا فور الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين من جانب اللجنة المشرفة على الإنتخابات، موضحا انه اختار شعار "لبكرة" عنوانًا لبرنامجه، لأنه يهتم بمستقبل الزملاء والمهنة، وقال إن الفترة الماضية شهدت تواصله مع الجهات والمؤسسات المعنية بتنفيذ بنود البرنامج، وتم التوصل لاتفاق مع هذه المؤسسات يتضمن عدد من المزايا للصحفيين سيتم الإعلان عنها فى حينه.

وكانت فتحت اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم عضو المجلس، باب تلقي أوراق الترشح، في ثاني الأيام، منذ قليل.

وكانت فتحت اللجنة، أمس الأحد، باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، وأسفر اليوم عن ترشح 23 زميل لعضوية المجلس و5 لمقعد النقيب.

ومن المفترض أن يستمر تلقي طلبات الترشح حتى الخميس الساعة 12 ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف الأولية في نفس اليوم.

وتبدأ النقابة في تلقي الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى 19 فبراير الجاري، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المجلس بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف النهائية في ذات اليوم.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.

وكانت اللجنة قد أرسلت خطابًا لمجلس الدولة، لمطالبته بإشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، وذلك بناءً على قرار مجلس النقابة خلال اجتماعه الذي انعقد الأسبوع قبل الماضي.