أخبار مصر | قطع وضعف المياه بداية من الغد عن مناطق بالجيزة (تعرف عليها)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطع وضعف المياه بداية من الغد عن مناطق بالجيزة (تعرف عليها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه سيتم إضعاف المياه عن مركز ومدينة (اوسيم ـ كرداسة ـ منشاة القناطر) وقراها، وانقطاع المياه عن قرية العسيلي بمدينة كرداسة لمدة 3 أيام، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غدا الثلاثاء، وحتى الساعة 9 صباح يوم الجمعة الموافق 15/2/2019.
يأتي ذلك نظراً لقيام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، بأعمال بعض التعديلات اللازمة بتوسعات محطة مياه إمبابة (باماج) التى تخدم مراكز وقرى شمال الجيزة لزيادة كمية المياه المنتجة بحوالى 50 ألف م3 / يوم.
وناشدت الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه، خلال الفترة المذكورة، مؤكدة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
"أهلا أمشير".. الأرصاد تعلن عن موجة جديدة سيئة بدءا من الأربعاء المقبل
وجه الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا هاما للمواطنين بشأن حالة الطقس بداية من الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن البلاد ستشهد طقسًا شتويًا مائلًا للبرودة خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل.
وأضاف "عبدالعال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، خاصة الشمالية الشرقية، مؤكدًا أنه بداية من الأربعاء المقبل ستشهد البلاد موجة جديدة من الانخفاض في درجات الحرارة، بالإضافة إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مع سقوط الأمطار، مشيرا إلى أن هذه الموجة ستستمر حتى نهاية يوم الجمعة المقبل.
وأعلن الدكتور وحيد سعودي؛ خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حالة الطقس بدءا من أمس وحتى بداية الأسبوع المقبل.
ولفت "سعودي"، إلى أنَّه بدءا من الأحد وحتى غدا الثلاثاء، يسود طقس مستقر تمامًا مناسب لاستقبال الطلبة لبداية النصف الثاني من العام الدراسي، والذي يفضل فيه ارتداء الملابس الشتوية على مدار الـ24 ساعة، والتحذير من الشبورة المائية في الصباح الباكر على معظم الطرق وأمطار فقط على المدن والمحافظات الساحلية.
وأضاف "سعودي"، أنه بدءا من الأربعاء وحتى السبت المقبل، يسود طقس غير مستقر على معظم أنحاء الجمهورية، متمثل في انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة مصحوبًا بنشاط للرياح يصل لحد العاصفة على جميع أنحاء الجمهورية خاصة يوم الخميس 14 فبراير، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية على الطرق خاصة الصحراوية والمكشوفة، وما يؤدي إلى إضطراب كامل فى حركة الملاحة البحرية فوق جميع المسطحات المائية داخل الحدود الإقليمية لمصر خاصة فوق مسطح البحر المتوسط.
وأشار خبير الأرصاد، إلى أنَّه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط للأمطار ما بين متوسطة الشدة والغزيرة أحيانًا على المناطق الآتية فقط (كل السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن ومحافظات القناة وشمال وجنوب سيناء)، وتكون أمطار خفيفة نسبيًا على رأس غارب والغردقة.
على أن يكون الطقس خلال هذه الفترة بارد خلال ساعات النهار وشديد البرودة ليلًا يصل لحد الصقيع أحيانًا، وسوف يكون إحساسنا بدرجات الحرارة أقل مما هو متوقع بحوالي خمس درجات مئوية على الأقل، على أن يبدأ التحسن في الطقس بدءًا من بعد ظهر السبت المقبل 16 فبراير.