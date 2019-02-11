أخبار مصر | قطع وضعف المياه بداية من الغد عن مناطق بالجيزة (تعرف عليها)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطع وضعف المياه بداية من الغد عن مناطق بالجيزة (تعرف عليها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه سيتم إضعاف المياه عن مركز ومدينة (اوسيم ـ كرداسة ـ منشاة القناطر) وقراها، وانقطاع المياه عن قرية العسيلي بمدينة كرداسة لمدة 3 أيام، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غدا الثلاثاء، وحتى الساعة 9 صباح يوم الجمعة الموافق 15/2/2019.

يأتي ذلك نظراً لقيام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، بأعمال بعض التعديلات اللازمة بتوسعات محطة مياه إمبابة (باماج) التى تخدم مراكز وقرى شمال الجيزة لزيادة كمية المياه المنتجة بحوالى 50 ألف م3 / يوم.

وناشدت الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه، خلال الفترة المذكورة، مؤكدة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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