أخبار مصر | وزير النقل من أسوان: دعم هيئة السكك الحديدية بـ 800 عربة بضائع جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل من أسوان: دعم هيئة السكك الحديدية بـ 800 عربة بضائع جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام اليوم كلا من الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وحاتم السر علي وزير النقل والتنمية العمرانية السوداني، وبحضور اللواء سعيد حجازي نائب محافظ أسوان، بزيارة محطة السكك الحديدية بميناء السد العالى وهي محطة تبادلية لنقل الركاب والبضائع.

وأكد عرفات، أن هذه الجولة تأتي في إطار خطة وزارة النقل؛ لتعظيم نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية وتقليل تكلفة النقل، مشيرا إلى أن وزارة النقل ستدعم هيئة السكك الحديدية خلال الفترة القادمة، بنحو 800 عربة بضائع جديدة (تم التعاقد بالفعل على 140 عربة مع الهيئة العربية للتصنيع كمرحلة أولى) كما أن الوزارة لديها خطة لازدواج بعض الخطوط خلال الفترة القادمة واستخدامها لنقل البضائع لتحقيق خطة الوزارة برفع بمعدلات نقل البضائع عبر شبكة السكة الحديد.

وأضاف وزير النقل إلى الاهتمام الكبير بهذه المحطة التبادلية لكونها ستكون مستقبلا منطقة لوجستية هامة في حركة التبادل التجاري ونقل البضائع عبر السكك الحديدية بين مصر والسودان، خاصة وأن الدراسات الخاصة بالربط السككي بين الجانبين المصري والسوداني تسيير على قدم وساق.

كما قام الوزيران بزيارة محطة الركاب التي ستكون نقطة انطلاق القطارات بين البلدين عند إحداث الربط السككي مستقبلا، كما تم زيارة بلوك 2 السد العالي وهو آخر بلوك على مستوى الجمهورية من الناحية الجنوبية وأكد الوزير على العاملين باليقظة التامة وبذل كافة الجهود للمحافظة على سلامة التشغيل.

جدير بالذكر أن هيئة السكك الحديدية، نقلت حوالي 2000 طن بالحاويات شهريا خلال العام الماضي.

هذا وقد تفقد أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، يرافقه الدكتور هشام عرفات وزير النقل محور كلابشة العلوي على النيل، خارج مدينة أسوان، والذي يربط الطريق الصحراوي الغربي بالطريق الزراعي الشرقي، بما يخدم أبناء محافظة أسوان ويساهم في تيسير حركة البشر والبضائع.

والذي يعد من أهم المحاور التي تنفذ على النيل لربط الشرق بالغرب، حيث يساعد في تنمية المحافظة، ونعمل حاليًا على أن يكون هناك كوبري كل 25 كم لربط الشرق بالغرب، والتيسير على المواطنين، وتحقيق التنمية في صعيد مصر.

ويتضمن مشروع محور كلابشة تنفيذ كوبري فوق النيل و9 كباري فرعية، و5 أنفاق، بإجمالي طول 24كم وتصل التكلفة الإجمالية لتنفيذه نحو 800 مليون جنيه، ويبلغ معدل تنفيذه نحو 75% ومن المقرر الانتهاء منه في 30 سبتمبر 2019.