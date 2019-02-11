مصر | تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خلية ميكروباص حلوان" لجلسة 25 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خلية ميكروباص حلوان" لجلسة 25 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة 32 متهماً فى القضية المعروفة إعلامياً بخلية " ميكروباص حلوان " والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان لجلسة 25 فبراير لحضور الدفاع الأصيل.

صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل رئيس الهيئة وعضوية المستشارين عفيفي عبد الله المنوفي وخالد نصار بسكرتارية أيمن القاضي.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016