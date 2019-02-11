مصر | ١٦ فبراير.. أولى جلسات محاكمة عاملين بتهمة الاتجار في البشر بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ١٦ فبراير.. أولى جلسات محاكمة عاملين بتهمة الاتجار في البشر بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، 16 فبراير، أولى جلسات محاكمة عاملين بتهمة الاتجار فى البشر بمدينة السلام، تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد حنفي في القضية رقم 1393 لسنة 2018 جنايات السلام أول، قيام المتهمان "محمد زكريا"، عامل ، و"محمد عصام" ، عامل، بارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، بأن تعاملوا في أشخاص طبيعيين وهم الأطفال "عبد الله أنور ، و إبراهيم محمد، و عبد العال أحمد، و أحمد محمد، و عبد الرحمن أحمد، و محمد أحمد"، بقصد استغلالهم في أعمال التسول، إذا أتفق المتهمان علي استقطاب الأطفال المجني عليهم لممارسة أعمال التسول، ونفاذا لاتفاقهم الإجرامى أوعزوا المجنى عليهم بالقيام بتلك الأعمال بمنطقة أبو رجيلة – محل الضبط لصالحهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من استغلالهم علي النحو الوارد بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم الأول بهتك عرض الطفلين "ع. أ"، و " إ.م"، والذين لم يبلغا ثمانية عشر سنة ميلاديةكاملة بالقوة، بأن اصطحبهما عنوة لمكان الواقعة وهتك عرضهما على النحو المبين بالتحقيقات.

ضبط 87 قضية تموينية متنوعة بالمحافظات خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وأسفرت جهودها عن ضبط (87) قضية تموينية متنوعة أبرزها القضايا الآتية:

ضبط مالك شركة لتعبئة السلع الغذائية - كائنة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة (بالقاهرة) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية (زيوت الطعام) سابقة الاستخدام ، ومعبأة داخل تنكات غير مدون عليها أي بيانات، وتحتوى على نسبة كبيرة من الشوائب ، وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة بدون بيانات تفيد تواريخ إنتاج أو صلاحية حيث تم ضبط كمية قدرها (8 طن) زيت طعام تحت التعبئة ، (3,150 طن ) زيت طعام معبأ "منتج نهائي" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مالك مصنع غير مرخص لمنتجات الألبان - كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية (بالإسكندرية) لحيازته وتصنيعه كمية كبيرة من السلع الغذائية "جبن رومي" مستخدماً خامات مجهولة المصدر، وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها اسم تجاري خلافاً للحقيقة، وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو مدة الصلاحية، حيث تم ضبط (2,080 - إثنان طن وثمانون كيلو جرام) "جبن رومي" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية – كائن بدائرة قسم شرطة الرمل ثانٍ (بالإسكندرية) لحيازته وتجميعه كمية من السلع الغذائية (عصائر) قدرها (2,520– ألفان وخمسمائة وعشرون عبوة ) جميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز - كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة (بالجيزة) لإستيلائه على كمية كبيرة من إسطوانات البوتاجاز المدعمة قدرها (900) تسعمائة إسطوانة مخصصة للأغراض المنزلية "سعة 12,5كيلو جرام" ببيعها بأزيد من السعر الرسمى بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار استمرار الحملات.