مصر | ضبط عاطل اشترك مع شقيقه في الاستيلاء على مليون جنيه من المواطنين بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل اشترك مع شقيقه في الاستيلاء على مليون جنيه من المواطنين بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالاشتراك مع شقيقه بالاستيلاء على أكثر من مليون جنيه بقصد توظيفها بالدقهلية. وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المدعو "معوض. م. ح"، مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية وعدد (5) آخرين بقيام كلٍ من: "إسماعيل ع. إ"- مواليد 1958، مقيم بدائرة مركز شرطة أجا، "أسامة"، "شقيقه"، مواليد 1953، طبيب بشري "توفى في 27/9/2018"، بتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (1,190,000) مليون ومائة وتسعون ألف جنيه - بقصد توظيفها لهم في مجال تجارة وتوزيع الأعشاب وأدوات التجميل، مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

ومن خلال البحث والتحري تبين صحة البلاغ، وقيام المشكو في حقهما في غضون عام 2007 بالنصب والاحتيال على الشاكين، والاستيلاء منهم على المبالغ المالية المشار إليها مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد المبالغ المستولى عليها من الشاكين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه المتوفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.