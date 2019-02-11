مصر | سقوط هارب من حكم بالسجن المؤبد في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط هارب من حكم بالسجن المؤبد في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، من القبض على هارب من حكم بالسجن المؤبد، وبحوزته كمية من الهيروين المخدر، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، مفاده، أنه حال مرور أحد ضباط القسم، والقوة المرافقة له، لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تم الاشتباه في أحد الأشخاص حال سيره بشارع الجامعة، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الهيروين المخدر، وتبين أنه يدعي جمال. ز.م.ع، 24 سنة، ومقيم بالمعادي، وبالكشف عنه تبين أنه هارب من حكم بالسجن المؤبد، في إحدي القضايا الجنائية، وحكم بالسجن في قضية ضرب.

وبسؤاله أقر خلال التحقيقات أمام المقدم هشام بهجت وكيل فرقة غرب الجيزة، بحيازته للهيروين المخدر، للتعاطي، كما أقر بالأحكام الصادرة ضده، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ننشر أسماء المتهمين في واقعة سقوط سور على مدرسة بالحوامدية



حصلت بوابة الخليج 365 على أسم صاحب العقار الذي سقط جزء من سوره على مدرسة، بالحوامدية، ويدعي فوزي عبدالرحمن سليمان، 62 سنة، والمقاول أحمد نصر، 30 سنة، وعمال البناء محمود جمعة سالم، 40 سنة، محمود رمضان أحمد، 28 سنة، حسام حسن إسماعيل 16 سنة.

كما حصلت على أسمي الطالبين المصابين إثر سقوط جزء من سور شقة سكنية، بعقار تحت الإنشاء على مدرسة ابتدائية، بمركز الحوامدية، وهما محمد أيمن محمد مصاب بكسر بالجمجمة، وتم نقله لمستشفي القصر العيني، وزياد عباس شعبان مصاب بكسور وجرح قطعي بالرأس، بالصف الثالث الإبتدائي.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على صاحب العقار السكني، الذي سقط جزء منه على مدرسة ابتدائية، كما تم القبض على المقاول وعمال البناء.

وكان أصيب طالبين في المرحلة الابتدائية، بكسور متفرقة بجسمهما، بينهما طالب حالته الصحية حرجة، إثر سقوط جزء من سور بشقة بعقار سكني، ملاصق للمدرسة الخاصة بالطالبين، بمركز الحوامدية وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى الرائد محمد أبو القاسم رئيس مباحث مركز شرطة الحوامدية، بسقوط جزء من سور بعقار سكني ملاصق لمدرسة ابتدائية، ما أسفر عن إصابة طالبين.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم حسام بكير وكيل فرقة غرب الجيزة، وتبين سقوط جزء من سور شقة سكنية، بعقار تحت الإنشاء حال قيام العمال ببناءه، ملاصق للمدرسة، على الطلاب ما أسفر عن إصابة طالبين، بكسور متفرقة بالجسم، وأحدهما مصاب بكسر بالجمجمة، وتم نقله لمستشفي القصر العيني لتلقي العلاج اللازم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.