مصر | ضبط أكاديمية وهمية تصدر شهادات مزورة مقابل مبالغ مالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط أكاديمية وهمية تصدر شهادات مزورة مقابل مبالغ مالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة أكاديمية غير مرخصة وإصدار شهادات تدريبية لراغبي الحصول عليها لتقديمها كمسوغات تعيين لهم بمختلف الجهات نظير تحصله على مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بجنوب الصعيد قيام "عبد الجواد.أ"، صاحب ومدير إحدى الأكاديميات للتدريب والتنمية البشرية، وحاصل على دبلوم صنايع ، ومقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج بإدارة الأكاديمية المشار إليها (بدون ترخيص) من الجهات المختصة، وإصدار شهادات تدريبية، للخريجين راغبي الحصول عليها لتقديمها كمسوغات تعيين لهم بمختلف الجهات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها متخذاً من الأكاديمية المشار إليها مقراً لمزاولة نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع أمن سوهاج تم ضبطه ، وعُثر بمقر الأكاديمية على (جهاز حاسب آلى بمشتملاته ، العديد من شهادات التدريبية ، 4 أكلاشيه خاصة بالمركز ، شهادة منسوب صدورها لإحدى الكليات الأجنبية ، دفتر استلام نقدية مدون به أسماء العديد من الأشخاص راغبي الحصول على الشهادات من الأكاديمية بمبالغ متفاوتة ، العديد من الشهادات بأسماء العديد من الخريجين راغبي الحصول على شهادات ICDL ، كشوف بأسماء العديد من الأشخاص راغبي الحصول على شهادات 3IC - ICDL ، صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي خاصة بالمتهم تفيد على (خلاف الحقيقة )، أنه حاصل على بكالوريوس تجارة إدارة أعمال)، وبمناقشته أفاد بحصوله عليها من "عاطف.أ."ر (متوفى).

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه للواقعة، وقرر أن تلك المضبوطات خاصة بالمركز المشار إليه ، وأنه جار استخراج التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لتولي التحقيقات.