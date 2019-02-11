مصر | تأجيل طعن المتهمين بأحداث جامع الفتح لجلسة 25 مارس

أجلت محكمة النقض، اليوم الإثنين، نظر طعن المتهمين في قضية أحداث مسجد الفتح، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد إلى جلسة 25 مارس لاستكمال ضم المفردات.

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمراني ، بالسجن المؤبد حضوريا على 22 متهمًا وغيابيا على 21 آخرين منهم صلاح سلطان وأحمد المغير وعبدالرحمن البر وسعد عمارة وعبدالرحمن عز.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة حضوريا على 17 متهما، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا على 54 متهما وغيابيا على 13 متهما، وبالسجن 10 سنوات غيابيا على 88 آخرين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم على مدار يومي 16 و 17 أغسطس 2013، ارتكبوا جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.