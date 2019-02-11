مصر | ضبط 87 قضية تموينية متنوعة بالمحافظات خلال 24 ساعة

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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وأسفرت جهودها عن ضبط (87) قضية تموينية متنوعة أبرزها القضايا الآتية:

ضبط مالك شركة لتعبئة السلع الغذائية - كائنة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة (بالقاهرة) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية (زيوت الطعام) سابقة الاستخدام ، ومعبأة داخل تنكات غير مدون عليها أي بيانات، وتحتوى على نسبة كبيرة من الشوائب ، وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة بدون بيانات تفيد تواريخ إنتاج أو صلاحية حيث تم ضبط كمية قدرها (8 طن) زيت طعام تحت التعبئة ، (3,150 طن ) زيت طعام معبأ "منتج نهائي" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مالك مصنع غير مرخص لمنتجات الألبان - كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية (بالإسكندرية) لحيازته وتصنيعه كمية كبيرة من السلع الغذائية "جبن رومي" مستخدماً خامات مجهولة المصدر، وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها اسم تجاري خلافاً للحقيقة، وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو مدة الصلاحية، حيث تم ضبط (2,080 - إثنان طن وثمانون كيلو جرام) "جبن رومي" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية – كائن بدائرة قسم شرطة الرمل ثانٍ (بالإسكندرية) لحيازته وتجميعه كمية من السلع الغذائية (عصائر) قدرها (2,520– ألفان وخمسمائة وعشرون عبوة ) جميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز - كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة (بالجيزة) لإستيلائه على كمية كبيرة من إسطوانات البوتاجاز المدعمة قدرها (900) تسعمائة إسطوانة مخصصة للأغراض المنزلية "سعة 12,5كيلو جرام" ببيعها بأزيد من السعر الرسمى بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار استمرار الحملات.