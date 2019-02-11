مصر | إحباط بيع 900 اسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء في كرداسة

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تمكنت مباحث التموين بالجيزة برئاسة اللواء مصطفي البكري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، من ضبط المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة لإستيلائه على كمية كبيرة من إسطوانات البوتاجاز المدعمة قدرها (900) إسطوانة مخصصة للإغراض المنزلية "سعة 12،5كيلو جرام"، ببيعها بأزيد من السعر الرسمى بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الإدارية العليا ترفض طعون عبيد وتؤيد حكم إيقافه عن العمل وإلغاء عموميته

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، برئاسة المستشار سعيد قصير، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعنين المقامين من محيى عبيد، نقيب الصيادلة -واستمرار حكم ايقافة، واستمرار تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار الجمعية العمومية للنقابة بوقفه عن ممارسة مهامه كنقيب للصيادلة وإحالته للتحقيق.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قضت بتأييد قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة التي انعقدت 15 مايو 2018 وما ترتب عليها من آثار، أبرزها قرار وقف «عبيد» عن عمله وإحالته إلى التأديب، كما قضت المحكمة ببطلان قراره بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في 14 مايو، وألغت المحكمة ما ترتب على الاجتماع من قرارات، ومنها إلزام النقابة بتسلم أوراق ترشح عصام عبدالحميد عبدالعزيز، لمنصب النقيب، وأحمد محمد عبدالله عبيد، لعضوية مجلس النقابة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نقيب الصيادلة -وإن كان يستوى على قمة النقابة ويمثلها أمام القضاء والجهات الأخرى- إلا أنه لا يحل محل مجلسها في اختصاصاته بموجب القانون، موضحة أن لكل من النقيب ومجلس النقابة اختصاصه الذى حدده القانون، ومن ثم فإن النقيب يمثل جزءًا من الكل، ولا يحق له تجاوز اختصاصه.

وأوضحت المحكمة أنه «بناءً على ما سبق، ولما كان قرار الدعوة للجمعية العمومية المشار إليها لم يتم عرضه على مجلس النقابة، فمن ثم تكون الدعوة صدرت من غير مختص، ودون اتباع الإجراءات والمواعيد المحددة قانونًا لدعوة الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة للانعقاد، وهو ما يكون معه قرار نقيب الصيادلة بدعوتها قد صدر فاقدًا سنده من الأوراق والقانون».