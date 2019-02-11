انت الان تتابع الري تعلن بدء تنفيذ مشروع ربط بحيرة فيكتوريا في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية: إن "مصر ترعى مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط بشكل خاص، خصوصا أنها هي من قدمته، وسيساهم في عمل نهضة إقليمية لكل دول حوض النيل . وأضاف عبدالعاطي خلال لقائه مع برنامج المواجهة المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، مساء الأحد، أن هذا المشروع من الممكن أن يكون له تأثير إيجابي على حركة السياحة، على طول الممر الملاحي لنهر النيل. وتابع أن مصر عملت في أكثر من مسار في هذا الاتجاه، عن طريق تمويل مرحلة دراسات ما قبل الجدوى، مشيرًا كذلك إلى انتهاء المرحلة الأولى من دراسات الجدوى.
وأوضح وزير الري أنه تم البدء في تنفيذ هذا المشروع داخل مصر، عبر تطوير قناطر أسيوط، والتي أصبحت تحتوي على هويسين باتجاهين، في إطار تأهيل البنية التحتية المصرية لاستيعاب الازدهار التجاري.ويربط المشروع بين هضبة البحيرات الاستوائية وشرق إفريقيا مع البحر المتوسط، حيث يبدأ من بحيرة فيكتوريا ثم بقية البحيرات
وأوضح وزير الري أنه تم البدء في تنفيذ هذا المشروع داخل مصر، عبر تطوير قناطر أسيوط، والتي أصبحت تحتوي على هويسين باتجاهين، في إطار تأهيل البنية التحتية المصرية لاستيعاب الازدهار التجاري.
ويربط المشروع بين هضبة البحيرات الاستوائية وشرق إفريقيا مع البحر المتوسط، حيث يبدأ من بحيرة فيكتوريا ثم بقية البحيرات الاستوائية الموجودة فى أوغندا حتى يصل إلى حدود السودان وبحر الجبل، ثم منطقة السدود، ثم يصل إلى النيل الأبيض، ويستمر فى مساره حتى يلتقى بنهر السوباط، ثم يلتقى بالنيل الأزرق ثم نهر عطبرة ثم وادى حلفا منطقة الشلالات ثم سد مروى بالسودان عن طريق إنشاء هاويس خاص بذلك، ثم يصل لبحيرة ناصر حتى أسوان حتى يمتد إلى البحر المتوسط ميناء الإسكندرية، عن طريق فرع رشيد أو ميناء دمياط عن طريق فرع دمياط، ويتطلب ذلك أعمال تهذيب على طول مجرى نهر النيل فى مصر.
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