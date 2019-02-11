انت الان تتابع الري تعلن بدء تنفيذ مشروع ربط بحيرة فيكتوريا في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية: إن "مصر ترعى مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط بشكل خاص، خصوصا أنها هي من قدمته، وسيساهم في عمل نهضة إقليمية لكل دول حوض النيل . وأضاف عبدالعاطي خلال لقائه مع برنامج المواجهة المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، مساء الأحد، أن هذا المشروع من الممكن أن يكون له تأثير إيجابي على حركة السياحة، على طول الممر الملاحي لنهر النيل. وتابع أن مصر عملت في أكثر من مسار في هذا الاتجاه، عن طريق تمويل مرحلة دراسات ما قبل الجدوى، مشيرًا كذلك إلى انتهاء المرحلة الأولى من دراسات الجدوى.

وأوضح وزير الري أنه تم البدء في تنفيذ هذا المشروع داخل مصر، عبر تطوير قناطر أسيوط، والتي أصبحت تحتوي على هويسين باتجاهين، في إطار تأهيل البنية التحتية المصرية لاستيعاب الازدهار التجاري.ويربط المشروع بين هضبة البحيرات الاستوائية وشرق إفريقيا مع البحر المتوسط، حيث يبدأ من بحيرة فيكتوريا ثم بقية البحيرات