انت الان تتابع شكري: مصر ستوقف بحر الدماء في إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال سامح شكري، وزير الخارجية: إن "هناك اهتماما لدى القادة الإفريقية، للحفاظ والاستفادة من الموارد الغفريقية من خلال التصدير دون القيمة المضافة المرتبطة بتصنيعها محليا"، موضحًا أن القارة الإفريقية غنية جدا بالموارد. وأضاف "شكري"، خلال لقائه في بث مشترك من أديس أبابا بين "الحياة one، ودي إم سي، وإكسترا نيوز"، أن موارد القارة الإفريقية مهدرة ويجب الحفاظ عليه، موضحا أنه سيتم الاعتماد على تقنيات بعض الدول الإفريقية للحفاظ على تلك الصناعات وتوفير العمالة من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي للدول الإفريقية.

وأكد على ضرورة وضع الآليات المناسبة للحد من ظاهرة اللاجئين، مضيفًا أن الصراعات داخل القارة الإفريقية، سبب انتشار الظاهرة هربًا مما يحدث في المنطقة، بالإضافة إلى التأثير الاقتصادي، مشددا على ضرورة التوصل إلى حلول لإنهاء الصراعات.ونوه إلى أن مصر تبذل الكثير من الجهود للحفاظ على علاقاتها بالدول، حيث قدمت