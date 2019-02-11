انت الان تتابع شكري: مصر ستوقف بحر الدماء في إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال سامح شكري، وزير الخارجية: إن "هناك اهتماما لدى القادة الإفريقية، للحفاظ والاستفادة من الموارد الغفريقية من خلال التصدير دون القيمة المضافة المرتبطة بتصنيعها محليا"، موضحًا أن القارة الإفريقية غنية جدا بالموارد. وأضاف "شكري"، خلال لقائه في بث مشترك من أديس أبابا بين "الحياة one، ودي إم سي، وإكسترا نيوز"، أن موارد القارة الإفريقية مهدرة ويجب الحفاظ عليه، موضحا أنه سيتم الاعتماد على تقنيات بعض الدول الإفريقية للحفاظ على تلك الصناعات وتوفير العمالة من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي للدول الإفريقية.
وأكد على ضرورة وضع الآليات المناسبة للحد من ظاهرة اللاجئين، مضيفًا أن الصراعات داخل القارة الإفريقية، سبب انتشار الظاهرة هربًا مما يحدث في المنطقة، بالإضافة إلى التأثير الاقتصادي، مشددا على ضرورة التوصل إلى حلول لإنهاء الصراعات.ونوه إلى أن مصر تبذل الكثير من الجهود للحفاظ على علاقاتها بالدول، حيث قدمت
وأكد على ضرورة وضع الآليات المناسبة للحد من ظاهرة اللاجئين، مضيفًا أن الصراعات داخل القارة الإفريقية، سبب انتشار الظاهرة هربًا مما يحدث في المنطقة، بالإضافة إلى التأثير الاقتصادي، مشددا على ضرورة التوصل إلى حلول لإنهاء الصراعات.
ونوه إلى أن مصر تبذل الكثير من الجهود للحفاظ على علاقاتها بالدول، حيث قدمت مصر الكثير من التضحيات للدول العربية والقارة السمراء طوال مسيرتها التاريخية.
وتابع وزير الخارجية، "أن مصر ستعمل على إيقاف بحر الدماء في القارة الإفريقية والعالم"، مشيرًا إلى أن هناك تغيرات كبيرة تظهر على مستوى القيادات الإفريقية تبرز الرؤية الجديدة للدول الإفريقية، وأن الحروب والنزاعات السياسية في العالم الإفريقي، هي السبب الرئيسي في زيادة عدد النازحين من القارة السمراء.
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