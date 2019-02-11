انت الان تتابع إنشاء منطقة لوجستية بمساحة 100 فدان بالوادي الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء أمس، الأحد، تخصيص مساحة 100 فدان بالطريق الدائري بمدينة الخارجة لإنشاء منطقة لوجستية وبورصة لتسويق البلح. وأضاف الزملوط، فى تصريحات له، أن لجنة رفيعة المستوى من وزارة الزراعة تضم 12 عضوًا من مختلف الجهات البحثية والمعاهد والإدارات المركزية بالوزارة سوف تزور الوادي الجديد الأسبوع المقبل، بهدف تفعيل تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوسع في زراعة الأراضي وتنمية الثروة الحيوانية، وتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي فيما يتعلق بزراعة 2.5 مليون نخلة.

وأشار إلى التنسيق مع وزير الكهرباء على إنشاء محطة عملاقة لتوليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية، وأن المحافظة تقوم حاليا بالتفاوض مع عدد من كبار المستثمرين لتنفيذ هذا المشروع الذي سيساهم في إنعاش الحالة الاقتصادية بالوادي الجديد والمساهمة في ضخ طاقة إضافية لشبكة الكهرباء الموحدة.ولفت محافظ الوادي الجديد